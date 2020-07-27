السعودية اليوم / إعصار دوغلاس يتخطى هاواي وهانا يتراجع



هونولولو 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

تخطى إعصار "دوغلاس" أرخبيل هاواي الأمريكي الليلة الماضية، فيما تحوّل إعصار "هانا" إلى عاصفة استوائية مع عبوره تكساس.

وأفادت الأرصاد الجوية أن الإعصار تجنب هونولولو مبتعدا من كاواي في الطرف الشمالي الغربي من الأرخبيل في المحيط الهادئ، فيما ابتعد الإعصار من الفئة الأولى -ترافقه رياح بسرعة 150 كلم بالساعة- بسرعة من كاواي، حيث أُلغي الإنذار بوقوع إعصار وفق المركز الوطني للأعاصير.

وحذر المركز من أمواج عاتية وأمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات، كما حذر من أمواج هائلة وأمطار غزيرة ترافق الإعصار.

وأعلن مركز الأعاصير الوطني في الولايات المتحدة تحول هانا من إعصار من الفئة الأولى إلى عاصفة استوائية.

وبلغت سرعة الرياح الناجمة عنها 55 كلم بالساعة بعدما عبرت تكساس نحو شمال شرق المكسيك .

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19:18ت م

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