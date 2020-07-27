السعودية اليوم / رئيس الوزراء الباكستاني يحذر من ارتفاع الإصابات بكورونا خلال عيد الأضحى



إسلام آباد 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من حدوث قفزة في أعداد الإصابات بفيروس "

وناشد عمران خان الشعب الباكستاني إلى تجنب ما حدث خلال عيد الفطر المبارك من عدم الاتباع للإجراءات الاحترازية وتوخي الحذر حتى لا ترتفع أعداد الإصابات مجددًا.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في إسلام آباد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في باكستان بدأ يتراجع بشكل قياسي بسبب الاستراتجية الناجحة التي وضعتها حكومته من خلال تطبيق الإغلاق الذكي، محذراً من أن جائحة كورونا ما زالت تشكل تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد الباكستاني، ولكن حكومته تتعامل بحكمة لخلق التوازن بين الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء وبين استمرارية النشاط التجاري.

// انتهى //

19:14ت م

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إسلام آباد 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسحذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من حدوث قفزة في أعداد الإصابات بفيروس " كورونا " المستجد حال تجاهل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.وناشد عمران خان الشعب الباكستاني إلى تجنب ما حدث خلال عيد الفطر المبارك من عدم الاتباع للإجراءات الاحترازية وتوخي الحذر حتى لا ترتفع أعداد الإصابات مجددًا.وأكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في إسلام آباد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في باكستان بدأ يتراجع بشكل قياسي بسبب الاستراتجية الناجحة التي وضعتها حكومته من خلال تطبيق الإغلاق الذكي، محذراً من أن جائحة كورونا ما زالت تشكل تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد الباكستاني، ولكن حكومته تتعامل بحكمة لخلق التوازن بين الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء وبين استمرارية النشاط التجاري.// انتهى //19:14ت م0190

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