السعودية اليوم / لبنان يسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

سجّلت لبنان 132 إصابة جديدة بفيروس

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أُجري 5513 فحص PCR الخاص بالفيروس، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1709 حالات، واستقرَّ عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 51 وفاة.

// انتهى //

18:42ت م

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بيروت 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسسجّلت لبنان 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 120 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و12 من الوافدين من الخارج مؤخراً، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 3882 إصابة.وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أُجري 5513 فحص PCR الخاص بالفيروس، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1709 حالات، واستقرَّ عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 51 وفاة.// انتهى //18:42ت م0186

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