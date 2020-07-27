شكرا لقرائتكم خبر عن فئة 3 و5 ريالات .. إطلاق "طابع الحج" والان نبدء بالتفاصيل
ويعكس الطابع البريدي مدى التطور الذي وصل إليه مستوى الخدمات التي تقدمها بلادنا للحجاج والمعتمرين على مدار الساعة .
وقد صدر الطابع البريدي في فئة ثلاثة ريالات، وفي فئة خمسة ريالات للبطاقة، للمهتمين من الحجاج والهواة بتوثيق هذه المناسبة الدينية المهمة .
الجدير ذكره أن مؤسسة البريد السعودي أصدرت ما يقارب 41 طابعًا خاصًا عن الحج، حملت موضوعاتها أركانه وواجباته والمواقيت والمشروعات التطويرية في الحرم المكي والمشاعر المقدسة .
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