شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة جسر الجمرات بمنى لاستقبال الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
وجنَّدت الأمانة مئات العاملين على مدار الساعة من أجل نظافة منشأة الجمرات على ورديات متداخلة، مدعومة بمعدات وآليات متنوعة وحاويات للنفايات موزعة على كامل منطقة المشاعر المقدسة.
وتعمل الفرق الميدانية على مسح النفايات وتجميعها ونقلها بسرعة وكفاءة بواسطة العمالة والمعدات، ويتم الاستعداد لهذه العملية من خلال فرضيات ميدانية تُجرى قبيل أيام من توافد الحجاج.
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