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تهيئة جسر الجمرات بمنى لاستقبال الحجاج

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نفَّذت الإدارة العامة للنظافة اليوم أعمال النظافة لمنشأة جسر الجمرات بمشعر منى استمراراً لجهود أمانة العاصمة المقدسة لتهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال حجاج هذا العام ، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة لهم.

وجنَّدت الأمانة مئات العاملين على مدار الساعة من أجل نظافة منشأة الجمرات على ورديات متداخلة، مدعومة بمعدات وآليات متنوعة وحاويات للنفايات موزعة على كامل منطقة المشاعر المقدسة.

وتعمل الفرق الميدانية على مسح النفايات وتجميعها ونقلها بسرعة وكفاءة بواسطة العمالة والمعدات، ويتم الاستعداد لهذه العملية من خلال فرضيات ميدانية تُجرى قبيل أيام من توافد الحجاج.

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