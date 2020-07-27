حالة أمير الكويت الصحية مستقرة ويستكمل علاجه بأمريكا

2020-07-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، استقرار صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يستكمل علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية سائلًا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس.

يذكر أنه بالأمس طمأن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الجميع على صحة أمير الكويت بقوله: ما تصلنا من أخبار بشأن صحة سمو الأمير مطمئنة جدًا، ونسأل الله أن يعجل بشفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبًا.

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وقبل أيام وصل أمير الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحالة صحية مستقرة لاستكمال رحلة العلاج، وذلك وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.

وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن في وقت سابق، أن الشيخ صباح، البالغ من العمر 91 عامًا، توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بناءً على مشورة فريقه الطبي، لاستكمال العلاج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح قد أعلن، السبت قبل الماضي، أن الشيخ صباح دخل المستشفى لإجراء “بعض الفحوصات الطبية”.

كما أعلن عن صدور أمر أميري بتكليف ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتًا.

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