أكاديمي يحذر مرضى السكري من الاعتماد على الأعشاب ومنع الأنسولين

2020-07-27

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، مرضى السكري من الفهم الخاطئ لبعض التقارير التي تتناول دور الأعشاب والتوابل في خفض نسبة السكر في الدم.

وأوضح في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365“، أن بعض المرضى يعتقدون أن تحسّن نسبة سكر الدم بفعل تناول بعض الأعشاب والتوابل يعني الاستغناء عن الأنسولين والأدوية، وهذا الاعتقاد خاطئ قد يترتب عليه مضاعفات على مريض السكري – لا سمح الله-، فالأغذية التي يتناول الفرد قد يكون لها دور إيجابي ولكنها لا تعد علاجًا لمشكلة داء السكري.

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مستوى سكر الدم

ونصح البروفيسور الأغا مرضى السكري بالمحافظة على مستويات مستقرة لمعدل السكر في دمه عبر الحمية والتغذية الصحية وعدم التوقف نهائيًا عن الأنسولين، وممارسة الرياضة والابتعاد عن التوتر والقلق.

فوائد الأعشاب والتوابل

وبحسب تقرير نشره موقع “بولد سكاي”، المعني بالشؤون الصحية، هناك عدد من الأعشاب والتوابل التي يمكن لمريض السكري أن يدخلها في نظامه الغذائي بشكل يومي لتضمن له تحكمًا فعالًا في مرضه، فقائمة الأعشاب والتوابل التالية غنية بعناصر قادرة على تنظيم معدل السكر في الدم وكبح المرض بحيث لا يتطور إلى الأسوأ.. والقائمة تشمل:

1- الحلبة

فهي من الأعشاب المفيدة جدًا لصحة الإنسان، ولديها القدرة على خفض معدل السكر في الدم.

2- الريحان

أثبتت الدراسات أن الريحان يخفض مستوى الغلوكوز في الدم، فتناول الريحان بصفة منتظمة يضمن لك الانتصار في معركتك ضد مرض السكري.

3- القرفة

هي من التوابل المفيدة جدًا لمرضى السكر من النوع 2.

4- الشمر

وهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين “C”، وكلها عناصر تساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم.

5- الثوم

منذ القدم، يستخدم الثوم في علاج أمراض عديدة، ومنها مرض السكري. فالثوم يزيد من إفراز الأنسولين في الجسم، ويحافظ على المستويات المعتدلة للسكر في الدم.

6- الزنجبيل

ينصح خبراء التغذية بإضافة القليل من الجنزبيل إلى الأطعمة، وذلك لفعاليته في تنظيم معدل السكر في الدم، نظرًا لاحتوائه على إنزيم نشط في مكافحة مرض السكري.

7- الكمون

فهذا النوع من التوابل معروف بقدرته السحرية على خفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

8- القرنفل

فهو يتميز بخصائصه الدوائية العلاجية الهائلة، وقد أثبتت الدراسات والأبحاث مدى تأثيره الإيجابي في محاربة مرض السكر على المدى البعيد.

9- الكركم

هو من التوابل الشهيرة والمعروفة بالقدرة على محاربة مرض السكري، فهو يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة والتي ثبت فعاليتها في مقاومة مرض السكري.

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