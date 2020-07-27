يعقوب بوشهري بعد اتهامه بـ غسل الأموال : “ما يهمني غير إنسانة”

2020-07-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد يعقوب بوشهري أحد مشاهير التواصل الاجتماعي في الكويت والمتهم بالتورط في غسيل الأموال أنه غير مهتم بكل ما يقال حوله، ولا يهمه أي شخص إلا شخص واحد.

وتابع بوشهري في مقطع فيديو بعد اتهامه بغسيل الأموال أن ما يهمه في هذا العالم هو إنسانة واحدة بخلاف أمه، وهي الفتاة التي يرغب في الزواج منها، مشيرًا إلى أن أهلها يرفضون ارتباط ابنتهم به بسبب الحديث الذي يدور حوله هذه الأيام.

التحفظ على أموال يعقوب بوشهري

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، قرر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، أمس، التحفظ على أموال المشاهير الـ10 المتهمين بغسل الأموال ومن بينهم بوشهري كما قرر منعهم من السفر.

وفور صدور قرارَي النائب العام، نفذ البنك المركزي تجميد الأرصدة فورًا، بينما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم فورًا على المنافذ البرية والمطار، خشية هروب أي منهم.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادرها القول: «إن القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين واصفًا قرار منع السفر بأنه احترازي خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة بحسب ما لديها من مستندات».

ولفت إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولى، حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظرًا للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد.

وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حاليًا 27 مواطنًا ومقيمًا يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات. ووفق مصدر أمني، فإن الأدلة قطعية على بعض هؤلاء.

وقال المصدر إنه يجري جمع المعلومات والتحريات حول أعمال هؤلاء المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أي تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كلّ من يثبت عليه هذا العمل الإجرامي لينال عقابه وفق القانون.

قائمة المشاهير المتهمين

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وتضم القائمة كلًا من:

1- يعقوب بوشهري.

2- فوز الفهد.

3- دانة الطويرش.

4- مشاري بو يابس.

5- حليمة بولند.

6- عبدالوهاب العيسى.

7- فرح الهادي.

8 جمال النجادة.

9- شفاء الخراز.

10- مريم رضا.

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