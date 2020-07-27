جامعة الباحة تعلن قبول ٤ آلاف طالب وطالبة

2020-07-27

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة الباحة اليوم نتائج المرشحين والمرشحات للقبول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ، الذين بلغ عددهم ٤ آلاف طالب وطالبة رُشّحوا لأكثر من ٥٥ برنامجًا وتخصّصًا في المسارات الصحيّة، والهندسيّة، والعلميّة، والنظريّة.

وهنأ معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين جميع الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات، داعيا الله تعالى أن يوفقهم في مسيرتهم العلميّة والمعرفية، مؤكدًا أنّ الجامعة ستبذل جميع السّبل والوسائل، وستسخّر جميع إمكاناتها ومقدراتها لتوفير بيئة أكاديميّة، وتعليميّة، ومعرفيّة لجميع الطلاب والطالبات، وذلك لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها لخدمة ديننا وقيادتنا ووطننا.

من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور خالد عُمير الغامدي أنّه قُبل أكثر من ٧٠% من المتقدّمين والمتقدمات الذين انطبقت عليهم شروط القبول وضوابطه حسب ما أقرّه مجلس الجامعة، مؤكدًا أنّ عملية الفرز والمفاضلة حدثت بكل عدالة وشفافية بناءً على النّسب الموزونة والمكافئة ووفق رغبات المتقدّمين والمتقدّمات المدرجة في طلبات التقديم، بدءاً من الإعلان واستقبال الطلبات وحتى إعلان نتائج الفرز والترشيح، مهيبًا بضرورة تأكيد القبول للمرشحين والمرشحات، وذلك قبل الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 9/ 12 / 1442 هـ .

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