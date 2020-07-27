الأرصاد: درجة الحرارة في حفر الباطن 50 مئوية غدًا

2020-07-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تسجل حفر الباطن أعلى درجات الحرارة غدًا والتي ستصل إلى 50 مئوية.

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وقالت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غدًا إن درجة الحرارة في رفحاء 48 فيما ستكون 47 في ثلاث مدن وهي سكاكا وعرعر وبريدة، بينما تسجل الأحساء 46 درجة.

أما المدينة المنورة والرياض فمن المتوقع أن تسجل كل منهما 45 درجة، بينما تسجل الدمام والقريات والعلا 44 درجة في كل منها، بينما ستكون أدنى درجات الحرارة في أبها والباحة حيث تسجلان 29 و30 درجة على التوالي.

حالة الطقس غدًا

كما توقعت الهيئة أن يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

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