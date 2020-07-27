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2020-07-27 رصد سوء التخزين وتدني النظافة بمستودعين مخالفين بالدمام الغذاء والدواء أحالتهما للجهات المعنية متابعات الخليج 365 - الرياض ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعين في الدمام يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية بالإضافة لرصد عدة مخالفات منها سوء التخزين وتدني مستوى النظافة. Advertisements وأفادت الهيئة أنه تمت إحالة المنشأتين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.



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