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جامعة الملك خالد تواصل تعزيز قيمة الاعتدال وصناعة الوعي الفكري
عبر برنامج وطننا أمانة في نسخته الثالثة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
تواصل جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة التوعية الفكرية تقديم النسخة الثالثة من برنامج “وطننا أمانة”.
وقدّم البرنامج حتى الآن أربع حلقات شملت كلمات توجيهية قدمها صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد آل سعود الخبير الأمني الاستراتيجي، والأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، والدكتور عبدالله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبدالله الربيعة المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمستشار في الديوان الملكي.
فيما سيقدم البرنامج خلال الفترة القادمة عدة حلقات مع معالي الدكتور حاتم المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث العلمي والابتكار، واللواء الطيار الركن عبدالله السعدون عضو مجلس الشورى وقائد كلية الملك فيصل الجوية سابقًا، والعقيد الركن عبدالله الهاجري ممثل مركز الحرب الفكرية.
من جانبه أوضح المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي أن البرنامج يأتي في سياق الجهود لتعزيز قيمة الاعتدال وصناعة الوعي الفكري.
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