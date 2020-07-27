ما لا تعرفه عن جبال طويق التي شبه بها ولي العهد همة السعوديين

شبه ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سالمان” همة السعوديين بقمم جبال طويق، ويرجع سبب استشهاد الأمير بهذه الجبال خلال منتدى “مستقبل الاستثمار” إلى صلابتها وشموخها ويمكنك أن ترى جبل طويق بوضوح إذا كانت قادماً من المغرب باتجاه منطقة الرياض فهو عبارة عن جبل عالٍ تحيط به مجموعة من التشكيلات الصخرية المختلفة، تمتد سلسلة جبال طويق من الحدود الجنوبية للقصيم شمالاً وحتى الأطراف الشمالية من صحراء الربع الخالي جنوباً بالقرب من محافظة وادي الدواسر.

سبب تسمية جبال طويق بهذا الاسم:

يرجع سبب التسمية إلى طبيعة شكل هذه الجبال الذي يشبه الطوق فجبال طويق تأخذ شكل الهلال في تكوينها ويحيط الجبل بصحاري نجد التي تنبت فيها أكثر من 2000 شجيرة من أنواع متعددة خلال فصل الربيع وتعتبر واحدة من أجمل الصحارى في العالم.

وإليك عزيزي القارئ بعض المعلومات عن جبل طويل التي قد تكون لا تعرفها من قبل: