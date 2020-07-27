ما لا تعرفه عن جبال طويق التي شبه بها ولي العهد همة السعوديين

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شبه ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سالمان” همة السعوديين بقمم جبال طويق، ويرجع سبب استشهاد الأمير بهذه الجبال خلال منتدى “مستقبل الاستثمار” إلى صلابتها وشموخها ويمكنك أن ترى جبل طويق بوضوح إذا كانت قادماً من المغرب باتجاه منطقة الرياض فهو عبارة عن جبل عالٍ تحيط به مجموعة من التشكيلات الصخرية المختلفة، تمتد سلسلة جبال طويق من الحدود الجنوبية للقصيم شمالاً وحتى الأطراف الشمالية من صحراء الربع الخالي جنوباً بالقرب من محافظة وادي الدواسر.
سبب تسمية جبال طويق بهذا الاسم:
يرجع سبب التسمية إلى طبيعة شكل هذه الجبال الذي يشبه الطوق فجبال طويق تأخذ شكل الهلال في تكوينها ويحيط الجبل بصحاري نجد التي تنبت فيها أكثر من 2000 شجيرة من أنواع متعددة خلال فصل الربيع وتعتبر واحدة من أجمل الصحارى في العالم.
وإليك عزيزي القارئ بعض المعلومات عن جبل طويل التي قد تكون لا تعرفها من قبل:
- يبلغ ارتفاع جبل طويق حوالي 2000 قدم أي ما يساوي 600 متر مربع.
- يتكون جبل طويق من الصخور الجيرية الصلبة ويمكن أن تراه على مسافة 800 كلم.
- توجد العديد من الوديان التي تمتد على طول جبل طويق مثل وادي حنيفة في الناحية الشرقية ووادي شعيب ولحاء من الشرق إلى الغرب.
- في شهر فبراير من عام 2019 قامت مجموعة مكونة من 100 شاب بصعود جبل طويق حتى مسافة 25 كم وكان هدف هذه الرحلة الترويج للسياحة الترفيهية في المملكة العربية السعودية.
- يطلق على جبل طويق اسم “حافة العالم” ويرجع سبب هذه التسمية إلى تشابه حافتها مع المطل المشهور بمنطقة “الجراند كانيون” بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.