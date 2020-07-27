تجديد رخصة القيادة من أهم الأمور التي تشغل بال الوافدين إلي المملكة العربية السعودية، حيث تشترط بعض المؤسسات والشركات الخاصة والحكومية في المملكة علي رخصة قيادة للمقيم لاستلام عمله، لذا نقوم من خلال السطور التالية بتوضيح الإجراءات اللازمة لتجديد رخصة القيادة، والمستندات المطلوبة والرسوم المقدرة لاستخراج رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية.

تجديد رخصة القيادة للوافدين إلي المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن الخطوات اللازمة لتجديد رخصة القيادة وذلك عبر المنصة الإلكترونية لبوابة أبشر وذلك بعدة خطوات بسيطة وسهلة لكل الراغبين في الحصول علي رخصة قيادة وذلك من خلال التالي:

يجب علي الوافدين الراغبين في تجديد رخصة القيادة بالدخول علي الموقع الإلكتروني أبشر.

بالدخول علي ثم القيام بالبحث عن الخدمات الإلكترونية والنقر عليها.

ثم تسجيل كلمة المرور والتحقق من الرمز المرئي.

ثم الضغط علي أيقونة الموافقة علي الشروط والأحكام، ثم التأكيد.

الضغط علي تجديد رخصة القيادة.

إختيار المدة المطلوبة لتجديد رخصة القيادة.

الضغط علي أيقونة تأكيد، بعدها ستصلك رسالة نصية تؤكد نجاح عملية تجديد رخصة القيادة.

قيمة تجديد رخصة القيادة

تجديد رخصة قيادة للوافدين مدة التجديد قيمة التجديد المدة الزمنية الأولي سنتين 80 ريالاً سعودياً المدة الزمنية الثانية خمس سنوات 200 ريالاً سعودياً المدة الزمنية الثالثة عشر سنوات 400 ريالاً سعودياً

الإجراءات اللازمة لتجديد رخصة القيادة

حددت وزارة الداخلية السعودية عن بعض الإجراءات الواجبة قبل تجديد رخصة قيادة والتي تشمل التالي:

سداد الرسوم الخاصة بتجديد رخصة القيادة وسداد المخالفات المرورية إن وجدت.

وسداد المخالفات المرورية إن وجدت. تقديم صورة وبصمة صاحب الطلب.

أن لا تزيد الفترة الزمنية لتجديد رخصة القيادة عن 6 أشهر.

نموذج تجديد رخصة القيادة

يشمل نموذج تجديد رخصة القيادة عدة محاور رئيسية وهي كالتالي: