محمد بن مسعود - الدمام - تتطلب تقديمه لدى وزارة التجارة أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بعض مخالفات المنشآت التي تتطلب تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة. وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "من مخالفات المنشآت التي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة: اختلاف السعر المعروض على الرفّ عن الفاتورة، وإصدار فاتورة بلغة غير اللغة العربية، والامتناع عن البيع". 27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 06:51 PM تتطلب تقديمه لدى وزارة التجارة Advertisements "الزكاة": اختلاف السعر عن الفاتورة وإصدارها بغير "العربية" والامتناع عن البيع مخالفات تستدعي الإبلاغ "الزكاة": اختلاف السعر عن الفاتورة وإصدارها بغير "العربية" والامتناع عن البيع مخالفات تستدعي الإبلاغ أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بعض مخالفات المنشآت التي تتطلب تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة. وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "من مخالفات المنشآت التي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة: اختلاف السعر المعروض على الرفّ عن الفاتورة، وإصدار فاتورة بلغة غير اللغة العربية، والامتناع عن البيع". الكلمات المفتاحية ، "الزكاة": اختلاف السعر عن الفاتورة وإصدارها بغير "العربية" والامتناع عن البيع مخالفات تستدعي الإبلاغ ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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