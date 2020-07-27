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محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المشرف العام على أعمال الحج في الخدمات الطبية، اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، أمس الأحد، في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، عددًا من الضباط المشاركين في مهمة الحج رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي السامي الكريم القاضي بترقيتهم.
وشملت قائمة الضباط الذين تقلدوا الرتب الجديدة، العميد/ خالد بن عبدالله السلطان، ومقدم طبيب/ مصلح بن خضر الحلافي، والرائد/ راكان بن أحمد الغريبي.
من جانبه، هنأ اللواء "الداود" الضباط بمناسبة ترقيتهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، وأن يقدموا المزيد من الجهد والعطاء، بما يخدم الدين ثم المليك والوطن.
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 06:51 PM"الداود" يقلد عددًا من ضباط مهمة الحج رتبهم الجديدة
قلد مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المشرف العام على أعمال الحج في الخدمات الطبية، اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، أمس الأحد، في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، عددًا من الضباط المشاركين في مهمة الحج رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي السامي الكريم القاضي بترقيتهم.
وشملت قائمة الضباط الذين تقلدوا الرتب الجديدة، العميد/ خالد بن عبدالله السلطان، ومقدم طبيب/ مصلح بن خضر الحلافي، والرائد/ راكان بن أحمد الغريبي.
من جانبه، هنأ اللواء "الداود" الضباط بمناسبة ترقيتهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، وأن يقدموا المزيد من الجهد والعطاء، بما يخدم الدين ثم المليك والوطن.
، "الداود" يقلد عددًا من ضباط مهمة الحج رتبهم الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
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