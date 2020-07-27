، بلدية السهي تواصل الرقابة على المحلات خلال إجازة عيد الأضحى ،

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تواصل بلدية مركز السهى، التابعة لمحافظة صامطة، تشديد الرقابة على المطاعم والمنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحيّة والإجراءات الوقائية والاحترازية.
وقال رئيس بلدية السهى بالنيابة، إبراهيم زيلعي، إن المراقبين الميدانيين يعملون على متابعة نشاط المراكز التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة خلال هذه الأيام وقبل حلول عيد الأضحى المبارك.
وأضاف أن ذلك بهدف الوقوف على مدى التزام المحلات بتوفير الاشتراطات الصحية والالتزام بها ومدى نظامية عمالها وتقيدهم بالزي الخاص بأعمالهم، وحث صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس على التقيد بالتسعيرة الموحدة والسائدة طوال العام وعدم استغلال أوقات العيد وحاجة الناس للإقبال عليهم.
ودعا "الزيلعي" المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظة يتم مشاهدتها على هاتف البلاغات الموحد 940، مشددًا على أن البلدية على أتم الاستعداد للتعامل مع البلاغات والوقوف عليها وتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية في حق أي مخالف أو متساهل بالإجراءات الصحية والوقائية.
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 06:08 PM
للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحيّة والاحترازيةبلدية السهي تواصل الرقابة على المحلات خلال إجازة عيد الأضحى
تواصل بلدية مركز السهى، التابعة لمحافظة صامطة، تشديد الرقابة على المطاعم والمنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحيّة والإجراءات الوقائية والاحترازية.
وقال رئيس بلدية السهى بالنيابة، إبراهيم زيلعي، إن المراقبين الميدانيين يعملون على متابعة نشاط المراكز التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة خلال هذه الأيام وقبل حلول عيد الأضحى المبارك.
وأضاف أن ذلك بهدف الوقوف على مدى التزام المحلات بتوفير الاشتراطات الصحية والالتزام بها ومدى نظامية عمالها وتقيدهم بالزي الخاص بأعمالهم، وحث صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس على التقيد بالتسعيرة الموحدة والسائدة طوال العام وعدم استغلال أوقات العيد وحاجة الناس للإقبال عليهم.
ودعا "الزيلعي" المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظة يتم مشاهدتها على هاتف البلاغات الموحد 940، مشددًا على أن البلدية على أتم الاستعداد للتعامل مع البلاغات والوقوف عليها وتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية في حق أي مخالف أو متساهل بالإجراءات الصحية والوقائية.
، بلدية السهي تواصل الرقابة على المحلات خلال إجازة عيد الأضحى ،
المصدر : الخليج 365
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