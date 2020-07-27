استشاري مكافحة عدوى يوضح مدى خطورة السفر خارجيًا (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح استشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باھبري، هل توجد خطورة عند السفر خارجيا بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال باهبري عبر قناة " الإخبارية " : هناك بعض الدول التي انخفضت فيها عدد الإصابات، ولكن يجب أن نسأل نفسنا هل أحنا لدينا القدرة على السفر للخارج.
وأضاف : هناك سفر للضرورة وهناك سفر من أجل السياحة وهذا يحدد مدى الخطورة، ولكن يجب أن نتذكر أن هناك دول مازال عدد الإصابات فيها مترفع جدا.
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