شكرا لمتابعة خبر عن حائل لا تسجل إصابات جديدة بكورونا لأول مرة منذ شهور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): كشف التقرير اليومي الذى أصدرته وزارة الصحة، اليوم، بشأن إصابات فيروس كشف التقرير اليومي الذى أصدرته وزارة الصحة، اليوم، بشأن إصابات فيروس كورونا الجديد، عن عدم تسجيل أى إصابات بفيروس كورونا الجديد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وذلك لأول مرة في منطقة حائل ومحافظاتها. وسجلت المنطقة يوم أمس أقل عدد من الإصابات خلال الشهر الحالي، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 3839 إصابة. يذكر أن المنطقة سجلت 2820 حالة تعافِ و19 حالة وفاة منذ بدء جائحة كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حائل لا تسجل إصابات جديدة بكورونا لأول مرة منذ شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.