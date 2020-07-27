شاهد.. سيول أودية الدرب تعانق مياه البحر بجازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): وثق فيديو مشهد جمالي، اليوم الأثنين لسيول أودية الدرب وهي تعانق مياه البحر في مركز الشقيق بمنطقة جازان. وثق فيديو مشهد جمالي، اليوم الأثنين لسيول أودية الدرب وهي تعانق مياه البحر في مركز الشقيق بمنطقة جازان. وكانت عدد من مناطق المملكة شهدت خلال الأيام الماضية هطول بغزارة للأمطار.

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