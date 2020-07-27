شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ابن قينان: جدة ليست ميقاتًا للحاج في الطائرة إلا في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الدكتور محمد بن قينان، هل يجب أن يُحرم الحاج إذا أصبح محاذيا "للميقات" من أي جهة كانت حتى لو في الطائرة. أوضح الدكتور محمد بن قينان، هل يجب أن يُحرم الحاج إذا أصبح محاذيا "للميقات" من أي جهة كانت حتى لو في الطائرة. وقالت خلال لقاءه ببرنامج "بسلام آمنين": " الصحيح أن جدة ليست ميقاتًا إلا في حالة واحدة من جهة السودان لأنهم يأتون على البحر من ضفته الأخرى ولا يمرون على أي ميقات إلا في جدة " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ابن قينان: جدة ليست ميقاتًا للحاج في الطائرة إلا في حالة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.