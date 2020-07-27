شكرا لمتابعة خبر عن باهبري يدخل المستشفى بسبب «كورونا» بعد مساعدته لـ 513 مصاباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

دخل استشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باھبري أحد المستشفیات بعد إصابته بفیروس كورونا المستجد.

ويذكر أن باھبري قد واجه الجائحة منذ انطلاقھا قبل 5 أشھر بالتوعیة الطبیة، وكان حاضرا خطوة بخطوة لإبداء نصائحھ على مختلف الوسائل الإعلامية.

وقال نزار باھبري أنه بصحة جیدة، غیر أن حرارة جسمه لم تنخفض منذ خمسة أیام، مما اضطره إلى تنویمھ ومتابعة علاجه داخل المستشفى، وفقًا لـ "عكاظ " .

وأشار إلى علاجه أكثر من 513 مصابا بكورونا دون أن تنتقل إلیھ العدوى، إلا أنھا انتقلت إلیھ في النھایة.