شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق يوضح وقت ذبح الأضحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء وقت ذبح الأضحية.
وقال المطلق خلال حواره عبر قناة السعودية إن الأضاحي تذبح في الليل والمساء والنهار وفي كل الأوقات التي هي من يوم العيد وقت صلاة العيد إلى بعد صلاة العيد إلى المغرب في آخر يوم الموافق ١٣ ذي الحجة لحين غروب الشمس.
وأضاف المطلق:" كان بعض العلماء يكره الذبح ليلا لأن فيه منع الخير للفقراء "، لافتا:" قديما كان لا يوجد أنوار خلال ذبح الأضحية بالمساء، فالبعض كانوا يذبحون ليلا كي لا يدري الفقراء أن لديهم لحم ".
#فتاوى | معالي الشيخ عبدالله المطلق - عضو #هيئة_كبار_العلماء يبين حكم التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية.#عيد_الأضحى_المبارك pic.twitter.com/HYgB2Bbatm— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 27, 2020
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