ضبط مستودعين يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية في الدمام

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، مستودعين في الدمام يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية. ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، مستودعين في الدمام يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية. وأوضحت الهيئة، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، أن الفرق الرقابية رصدت عدة مخالفات داخل المستودعين، منها سوء التخزين، وتدني مستوى النظافة. وأكدت الهيئة أنه تم إحالة المنشأتين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

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