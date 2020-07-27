شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة تعوق الرؤية على إحدى الطرق بجنوب القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهدت محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، أجواء ماطرة. شهدت محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، أجواء ماطرة. وأظهر مقطع فيديو الأمطار الغزيرة التى هطلت على إحدى الطرق في المحافظة، حيث تسببت في تدني مدى الرؤية. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم بهطول أمطار غزيرة على القنفذة، متوقعة استمرارها حتى الساعة التاسعة مساءً.

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