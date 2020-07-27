«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة أغسطس

التحقق منها عبر البوابة الإلكترونية..
أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ33 «شهر أغسطس 2020».
وذكر البرنامج –عبر حسابه على تويتر- أنه يتم التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي اضغط هنا.
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