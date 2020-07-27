«القصبي» يعلن إطلاق بوابة إعلامية للحج

أعلن وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، اليوم الإثنين، إطلاق بوابة إعلامية للحج.

وقال القصبي، خلال أعمال ندوة الحج الكبرى الافتراضية لعام 1441هـ، إن البوابة الإعلامية ستكون نقطة التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، يأتي من ضمنها مركز الحج الإعلامي الافتراضي؛ الهادف إلى تسهيل الحصول على المعلومات وتوفير كل المواد الإعلامية.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أكد في الندوة، أن المملكة كانت وما زالت تعتني بالحرم الشريف والمشاعر وقاصديها، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا أثرت على موسم حج هذا العام.

وأوضح الوزير آل الشيخ، خلال أعمال ندوة الحج الكبرى الافتراضية لعام 1441هـ، أن المملكة تسعى جاهدة لمقاومة الوباء، وتستشعر واجب حفظ الأنفس، كما أنها تقيم المخاطر الجديدة على صحة الحجاج.

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وأطلقت وزارة الحج والعمرة، اليوم، أعمال ندوة الحج الكبرى الافتراضية لعام 1441هـ تحت عنوان «قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية»، وذلك عبر الاتصال المرئي «ZOOM».

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