وزير الخارجية: يجب منع التدخلات الخارجية في ليبيا.. وندعم إعلان القاهرة

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تدعو لإبعاد التدخلات الخارجية عن ليبيا وتدعم إعلان القاهرة المتعلِّق بوقف إطلاق النار هناك.

وقال بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، عقب محادثات بينهما اليوم الإثنين، في القاهرة: «تحدثنا بالطبع عن الأمور الإقليمية والوضع في ليبيا، وأكدت دعم المملكة الكامل للموقف المصري، ودعم إعلان القاهرة، وموقف المملكة الثابت من أهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السياسية السلمية ووقف إطلاق النار واحترام مكونات الأمن الوطني المصري».

كما شدد بن فرحان على «أهمية إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية بشتى أشكالها»، مضيفًا: «أعتقد أننا متوافقون تمامًا في هذا الجانب، وسنستمر في التنسيق الوثيق بين البلدين لمحاولة إيجاد فرص لمعالجة هذا التحدي.

من جانبه قال سامح شكري «إن العلاقات ممتدة بين البلدين ونعمل بتوجيهات القيادة السياسية للسعي على التنسيق والتضامن والعمل على مواجهة التحديات المشتركة ولدينا القدرة على مواجهتها في إطار التضامن الذي يربط بيننا».

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