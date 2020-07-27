في 5 أشهر.. المملكة استوردت مواشي حية ومنتجات حيوانية بـ7.8 مليارات ريال

نجحت في تأمين الأسواق أثناء أزمة كورونا
نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في توفير رؤوس الماشية والحيوانات الحية بأسواق المملكة خلال أزمة كورونا، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي التي تنتهجها الحكومة لدعم السوق المحلي، والحفاظ على استقرار الأسعار.
واستوردت المملكة مواشي حية ومنتجات الحيوانية بقيمة 7.8 مليارات ريال في أول 5 أشهر من عام 2020، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وشهدت قيمة واردات المملكة من الماشية والمنتجات الحيوانية انخفاضاً في العام الحالي وحتى نهاية مايو بما يعادل 961.5 مليون ريال، عن فاتورة الواردات في الفترة المماثلة من عام 2019 والبالغة 8.76 مليارات ريال، بنسبة انخفاض 10.97%.
وعلى مستوى أعداد الماشية المستوردة التي دخلت البلاد العام الحالي، فقد بلغت أكثر من 1.04 مليون رأس ماشية حتى نهاية مايو ما بين أبقار وأغنام وإبل.
وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في وقت سابق، عن استيراد المملكة 1.269 مليون رأس من المواشي الحية خلال النصف الأول من عام 2020، بواقع 1.19 مليون رأس من الأغنام، و51.97 ألف رأس من الأبقار، و17.3 ألف من الإبل.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إن استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة نجحت بعد تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد، التي أثرت على إمدادات الغذاء عالمياً، في الوقت الذي عانت فيه غالبية دول العالم من تأثر سلاسل الإمداد الغذائية فيها.
واستوردت المملكة العربية السعودية مواشي حية ومنتجات حيوانية بقيمة 19.51 مليار ريال خلال عام 2019، مقابل 18.1 مليار ريال في العام 2018، بانخفاض نسبته 7.8%، بما يعادل 1.41 مليار ريال.
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