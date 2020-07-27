لمدة 3 أشهر دون مقابل..

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اكتمال التمديد آليًا لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة، بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة. وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «الجوازات تعلن عن اكتمال التمديد آليًا لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني ولمدة (3) أشهر دون مقابل». Advertisements اقرأ أيضًا: الجوازات: اكتمال تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للوافدين داخل المملكة الجوازات السعودية تكشف مواعيد العمل المتاح خلال إجازة عيد الأضحى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تعلن اكتمال تمديد الإقامات المنتهية للوافدين خارج المملكة آليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.