شرطة المدينة تُلقي القبض على تشكيل عصابي ارتكب 96 جريمة سرقة

تمكّنت شرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على تشكيل عصابي، مكوّن من 4 أشخاص، تورّط في 96 جريمة سرقة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها من خلال دراسة البلاغات والأساليب والأنماط الإجرامية، أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص «مواطن وثلاثة وافدين من الجنسية التشادية أحدهم مخالف لنظام الإقامة والعمل»، تورطوا بارتكاب «96» حادثة جنائية.

وأضاف أن الجرائم التي ارتكبها التشكيل العصابي شملت سرقة المنازل والاعتداء على أصحابها، وسرقة المحلات التجارية، والسلب تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وانتحال صفة رجال أمن وسلب العمالة.

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وبلغ إجمالي قيمة مسروقاتهم حوالي ثلاثمائة وستة وثمانين ألف ريال. وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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