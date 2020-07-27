الصحة: تسجيل 1993 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 27 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 268934 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 2613 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 222936 حالة.

كما تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 2760 حالة.

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