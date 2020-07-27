السعودية اليوم / تعليم الدوادمي ينفذ 26 برنامجاً تدريبياً صيفياً "عن بُعد "



الدوادمي 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أنهت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي -ممثلة بقسمي التدريب والابتعاث للبنين والبنات- تنفيذ 26 برنامجاً من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية "عن بُعد" ضمن المرحلة الثالثة، التي استفاد منها أكثر من 2264 معلماً ومعلمة لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم، مما ينعكس على جودة المخرجات التعليمية.

وقام 20 مدرباً ومدربة بتنفيذ 240 ساعة تدريبية "عن بُعد "، تضمنت عدة مجالات تدريبية منها: القيادة، وتقنيات التعليم، والمناهج وطرق التدريس، وإدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل، والمهارات المهنية، والاستيعاب المفاهيمي ومهارات البحث، وغيرها من البرامج التدريبية التطويرية التي تهدف إلى تطوير المهارات لدى المتدربين.

// انتهى //

17:41ت م

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