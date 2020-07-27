السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تُسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا اليوم 11 ألف و 233 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أنه تم تسجيل 265 حالة شفاء، مقابل 6769 حالة وفاة من بينها 114 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت الناطقة الرسمية باسم حكومة جنوب أفريقيا فوملا ويليامز قد أعلنت أمس، إصابة وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي إبراهيم باتيل بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك رابع وزير في البلاد يصاب بهذه الجائحة.

// انتهى //

17:30ت م

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كيب تاون 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا اليوم 11 ألف و 233 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات داخل البلاد إلى 445 ألف حالة مؤكدة.وأوضح بيان لوزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أنه تم تسجيل 265 حالة شفاء، مقابل 6769 حالة وفاة من بينها 114 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وكانت الناطقة الرسمية باسم حكومة جنوب أفريقيا فوملا ويليامز قد أعلنت أمس، إصابة وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي إبراهيم باتيل بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك رابع وزير في البلاد يصاب بهذه الجائحة.// انتهى //17:30ت م0163

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