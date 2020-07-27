حج / الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تتم استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن وترفع مستوى الاحترازات الوقائية



مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حسني حيدر استكمال الرئاسة استعداداتها لاستقبال ضيوف الحرمين الشريفين في ظل عدد من الإجراءات الصحية والوقائية بالتنسيق والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وبين هاني حيدر أن الرئاسة استعدت -ولله الحمد- بخطة مكثفة لموسم حج ١٤٤١هـ مطبقة أعلى المعايير الاحترازية والتدابير الوقائية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفق توجيهات معالي الرئيس العام لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

وأضاف أن الرئاسة انتهت من تركيب وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، وإجراء فرضيات على تلك المسارات بحضور الجهات المعنية، إضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج من أفواج الحجيج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

كما أكد أن الرئاسة رفعت من الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم لتوزيعها على ضيوف الرحمن، حيث سيُقدّم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبئة ومغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد، مع استمرار منع حافظات وبرادات المياه.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الرئاسة أتمت التجهيزات التقنية كافة لتنفيذ "مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة" للعام الثالث على التوالي, وهو عبارة عن ترجمة فورية متزامنة لخطبة يوم عرفة بعشر لغات وهي: (الإنجليزية, والفرنسية, والفارسية, والملاوية, والأوردية، والصينية، والتركية, والروسية, والهوساوية, والبنغالية).

وثمن المتحدث الرسمي دور جميع العاملين والعاملات داخل الحرم المكي الشريف، وتعاون الجهات الحكومية الأخرى، منوهاً بتوجيه ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لإقامة شعيرة الحج في أجواء آمنة وصحية في ظل استمرار جائحة

// انتهى //

17:22ت م

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مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حسني حيدر استكمال الرئاسة استعداداتها لاستقبال ضيوف الحرمين الشريفين في ظل عدد من الإجراءات الصحية والوقائية بالتنسيق والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة.وبين هاني حيدر أن الرئاسة استعدت -ولله الحمد- بخطة مكثفة لموسم حج ١٤٤١هـ مطبقة أعلى المعايير الاحترازية والتدابير الوقائية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفق توجيهات معالي الرئيس العام لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.وأضاف أن الرئاسة انتهت من تركيب وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، وإجراء فرضيات على تلك المسارات بحضور الجهات المعنية، إضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج من أفواج الحجيج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.كما أكد أن الرئاسة رفعت من الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم لتوزيعها على ضيوف الرحمن، حيث سيُقدّم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبئة ومغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد، مع استمرار منع حافظات وبرادات المياه.وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الرئاسة أتمت التجهيزات التقنية كافة لتنفيذ "مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة" للعام الثالث على التوالي, وهو عبارة عن ترجمة فورية متزامنة لخطبة يوم عرفة بعشر لغات وهي: (الإنجليزية, والفرنسية, والفارسية, والملاوية, والأوردية، والصينية، والتركية, والروسية, والهوساوية, والبنغالية).وثمن المتحدث الرسمي دور جميع العاملين والعاملات داخل الحرم المكي الشريف، وتعاون الجهات الحكومية الأخرى، منوهاً بتوجيه ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لإقامة شعيرة الحج في أجواء آمنة وصحية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد // انتهى //17:22ت م0160

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