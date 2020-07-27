السعودية اليوم/ أكثر من 8 آلاف مستفيد من جلسات غسيل الكلى بصحة حفر الباطن



حفر الباطن 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليه 2020 م واس

استقبل مركز الأمير سلطان لغسيل الكلى التابع لمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، خلال الستة أشهر الماضية لعام 2020م، "8652" مستفيدا من جلسات غسيل الكلى، بمعدل يومي 60 مستفيداً .

ويقدم المركز خدماته الصحية للمرضى وفق أحدث معايير الجودة والسلامه، حيث يضم المركز 33 وحدة غسيل و 10 وحدات عزل لمن لديهم أمراض معدية، إضافة إلى وجود وحدتين غسيل للعناية المستمرة في الأقسام الحرجه وقسم الباطنيه في المستشفى .

ويتعاون مركز الأمير سلطان لغسيل الكلى مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام للتنسيق وعمل زراعة كلى للمرضى حيث يتم متابعة حالاتهم بعد الزراعه عبر تقديم جميع الخدمات العلاجية المتخصصه وتوفير الكوادر الطبية والتمريضية لضمان استفادتهم القصوى من خدمات المركز بكل يسر وسهولة.

// انتهى //.

17:21ت م

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