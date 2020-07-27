السعودية اليوم / بلدية الشريم تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك



رفحاء 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أكملت بلدية الشريم بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الجاري من خلال تجهيز الحدائق والمنتزهات،وتكثيف مجال النظافة اليومية ،بالإضافة إلى تجهيز المسلخ البلدي، والتأكيد على الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع زيادة عمليات الإصحاح البيئي.

وأوضحت البلدية أنها تواصل جولاتها الرقابية الميدانية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية،للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية في المطاعم والمحلات التجارية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

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17:17ت م

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