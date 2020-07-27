السعودية اليوم / بلدية الخبراء تنهي تجهيزاتها لعيد الأضحى المبارك



الخبراء 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أنهت بلدية الخبراء استعداداتها لعيد الأضحى المبارك وذلك تجهيز المسلخ النموذجي وزيادة الطاقة البشرية لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد مع ضمان تطبيق جميع البروتوكولات والإجراءات الاحترازية

ويقوم مراقبو البلدية بجولات دورية مجدولة مسبقا على جميع محلات اللحوم والسوبر ماركت والمطاعم والحلاقين للتأكد من تطبيقات الاشتراطات الصحية لسلامة المستفيدين.

كما قامت البلدية بتجهيز جميع المنتزهات العامة والحدائق ومضامير المشي للزوار خلال إجازة عيد الأضحى وذلك بقص وتهذيب المسطحات الخضراء والتأكد من سلامة وجاهزية ألعاب الأطفال الموجودة في المنتزهات .

// انتهى //

17:16ت م

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