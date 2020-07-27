السعودية اليوم/ بلدية اللهابة تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك



الدمام 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليه 2020 م واس

أكملت بلدية اللهابة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف جهودها في النظافة العامة والتي شملت اللهابة والمراكز التابعة، وتعزيز جولاتها الرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية، للوقوف على إلتزام الأسواق التجارية بالتنظيمات الاحترازية والوقائية ضمن شعار نعود بحذر للحد من انتشار العدوى، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأوضح رئيس البلدية عبدالله المطيري أن البلدية كثفت جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة، وذلك للوقوف على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى، وواصلت جهودها الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والمرافق العامة والشوارع الداخلية والمداخل وواجهات المنازل والأسواق.

وأضاف، أن البلدية قامت بأعمال التهيئة والصيانة الدورية اللازمة للمنتزهات والحدائق، وذلك لاستقبال الزوار والمتنزهين من الأهالي أو المراكز المجاورة، مؤكداً استمرارية أعمال التعقيم والتطهير للمنتزهات والحدائق وألعاب الأطفال بشكل عام لحماية مرتاديها وتكثيف أعمال النظافة العامة.

وأشار المطيري، إلى أن قسم الصيانة والكهرباء قام بصيانة الإنارة بمداخل اللهابة والمراكز وعمل الصيانة اللازمة للشوارع الرئيسية والأحياء، داعياً المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال مركز "940".

// انتهى//

17:15ت م

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