شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تضبط مستودعين مخالفين بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت هيئة الغذاء والدواء ، مستودعين في الدمام ،يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية بالإضافة لرصد عدة مخالفات منها سوء التخزين وتدني مستوى النظافة، وعليه تمت إحالة المنشأتين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

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