شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع الإقليمية مع نظيره المصري والان نبدء بالتفاصيل
وتناولت المباحثات العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.
وتضمن اللقاء اجتماعا ثنائيا بين الوزيرين ثم اجتماعا موسعا ضم الوفد المرافق.
وأكد سمو وزير الخارجية خلال الاجتماع الحرص المشترك للتشاور والتباحث بين البلدين الشقيقين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية كافة بما يؤدي إلى التنسيق المشترك.
وأعرب سموه عن تقديره لحرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلاله استقباله له على تعزيز علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.
من جهته رحب وزير الخارجية المصري بسمو وزير الخارجية، متمنيا أن يخرج الاجتماع بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين والمنطقة العربية.
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