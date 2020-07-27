شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع الإقليمية مع نظيره المصري والان نبدء بالتفاصيل

عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة، جلسة مباحثات مع معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك بقصر التحرير في القاهرة. وتناولت المباحثات العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية. وتضمن اللقاء اجتماعا ثنائيا بين الوزيرين ثم اجتماعا موسعا ضم الوفد المرافق. Advertisements وأكد سمو وزير الخارجية خلال الاجتماع الحرص المشترك للتشاور والتباحث بين البلدين الشقيقين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية كافة بما يؤدي إلى التنسيق المشترك. وأعرب سموه عن تقديره لحرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلاله استقباله له على تعزيز علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين. من جهته رحب وزير الخارجية المصري بسمو وزير الخارجية، متمنيا أن يخرج الاجتماع بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين والمنطقة العربية.

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