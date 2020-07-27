شكرا لقرائتكم خبر عن الجوزات: تمديد إقامات الوافدين خارج المملكة 3 شهور مجانا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المديرية العامة للجوازات اليوم ، عن اكتمال التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني ولمدة (3) أشهر دون مقابل.

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