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وزير النقل يتفقد الإجراءات الاحترازية بمطار جدة ومحطة القطار
للوقوف على كافة الخدمات المقدمة للمسافرين والحجاج
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للوقوف على آخر التجهيزات والاستعدادات وما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات من شأنها الحفاظ على سلامة المسافرين وحجاج بيت الله الحرام.
ورافقه خلال جولته التفقدية كل من مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عصام نور، ونائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين وقطار المشاعر المهندس ريان الحربي.
واطّلع الوزير على الإجراءات المتخذة من قبل إدارة المطار والقطاعات العاملة فيه لحماية العاملين وضمان سلامة الركاب عبر تطبيق الإجراءات الصادرة من وزارة الصحة والجهات ذات الاختصاص، بما يحفظ سلامة المسافرين وحجاج بيت الله الحرام، كما اطلع معاليه على النقل الآلي الذي تم إطلاقه الشهر الماضي، بالإضافة إلى اطلاعه على تطور الأعمال الإنشائية والإجراءات التشغيلية للمطار الجديد.
كما تفقد الجاسر محطة قطار المطار للتأكد من جاهزية المحطة ومرافقها عبر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، وبما يتوافق مع الجهود المبذولة للدولة والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى للقيادة الرشيدة، واطلع معالي الجاسر على عدد من عربات القطار واستمع لشرح مبسط عن آلية تعقيمها بما يحقق أعلى معايير السلامة.
وأشاد بالجهود الجبارة التي تبذلها إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين، وذلك وفق العديد من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
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