4 مميزات جديدة من تيليجرام يتفوق بها على WhatsApp 

2020-07-27

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أطلق تطبيق تيليجرام 4 تحديثات جديدة تجلب مجموعة متنوعة من الميزات للمستخدمين، وهو يتفوق فيها على تطبيق WhatsApp.

1- ملفات 2 جيجا بايت:

في حين يسمح WhatsApp بإرسال 16 ميجابايت فقط، وهو ما يعاني منه مستخدموه من حيث رفع الملفات كبيرة الحجم، بات التطبيق المنافس تيليجرام يتيح إرسال 2 جيجابايت، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الآن إرسال وسائط وملفات من أي نوع.

Advertisements

2- مقاطع الفيديو الشخصية:

ويمكن لمستخدمي تيليجرام الآن تعيين مقاطع الفيديو كملف شخصي، وسيعطيك التطبيق قوالب إطارات متعددة، كما أن هناك محرر وسائط لمساعدتك في تحسين الجودة أو إضافة ملصقات متحركة.

وهناك أيضًا فلاتر جديدة وميزة soften skin لمساعدتك في تحسين الصور الملتقطة من الكاميرا داخل التطبيق.

3- معرفة الأشخاص بالقرب منك:

حسَن تيليجرام ميزة الأشخاص بالقرب منك People Nearby عن طريق إضافة خاصية how far away أو كم يبعد؟ وسيرى المستخدمون أيضًا اقتراح ملصق الترحيب، ولاستخدامه: انتقل إلى جهات الاتصال> البحث عن الأشخاص بالقرب منك > اجعل نفسي مرئيًا، أو Contacts > Find People Nearby > Make myself visible.

4- الدخول على أكثر من جهاز:

يتيح لك تيليجرام الآن تسجيل الدخول على ما يصل إلى ثلاثة أجهزة، وهو ميزة لا زال تطبيق WhatsApp يعمل عليها.

المزيد

جديد الأخبار