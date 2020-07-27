جازان تسجل 99 حالة كورونا جديدة وتعافي 93

2020-07-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة، حيث سجلت جازان 35 إصابة، وصبيا 15 إصابة، والعيدابي 12 إصابة، وبيش 11 إصابة، وأبو عريش 10 إصابات، وأحد المسارحة 5 إصابات، وفيفاء 4 إصابات، والدائر إصابتين، والطوال إصابتين، والموسم إصابتين، وصامطة إصابة واحدة.

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من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 93 حالة شفاء.

إجمالي حالات كورونا في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 5307 حالات، فيما بلغ عدد حالات التعافي 3906 حالات، وبلغ عدد الوفيات 59 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1342 حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 268934 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 222936 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2760 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 43238 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2126 حالة.

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