مدني جازان يدعو للابتعاد عن مواقع الخطورة أثناء الأمطار والسيول

2020-07-27

متابعات الخليج 365- جازان

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن مواقع الخطورة أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والالتزام بإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني، متمنيةً للجميع السلامة الدائمة.

وكانت اللجنة الفورية لأعمال الدفاع المدني ومواجهة حالات الطوارئ في منطقة جازان عقدت يوم أمس الأحد اجتماعها برئاسة مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري وحضور جميع مندوبي الجهات ذات العلاقة اجتماعًا طارئًا لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان؛ وذلك للوقوف على جاهزية إمكانيات جميع الجهات الحكومية ورفع درجة التنسيق بين الجهات والدفاع المدني لمواجهة الحالات الطارئة نتيجة ما تمر بها المنطقة من تغيرات وتقلبات جوية وهطول للأمطار وجريان السيول في الأودية.

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وأشار العميد الشهري أن عقد هذا الاجتماع تم بناءً على ما ورد من تنبيهات متقدمة صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمن استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى جريان السيول في الأودية في معظم محافظات المنطقة، وأكد أن الهدف من اجتماع اللجنة هو رفع درجة التنسيق بين الجهات الحكومية كافة بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات نظرًا لزيادة التوقعات بكمية مياه الأمطار الغزيرة المتوقع على المنطقة خلال الأيام القادمة.

ونوه مدير الدفاع المدني بالمنطقة إلى حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان وسمو نائبه الكريمين وتوجيهاتهما الدائمة على بذل كل ما يوفر حماية الأرواح والممتلكات وأضاف بأنه عقد عدد من اللجان الفرعية للدفاع المدني في عدد من محافظات المنطقة برئاسة محافظي المحافظات في هذا الخصوص، وذلك تحقيقًا لمبدأ التكامل والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد والمواجهة للحالات الطارئة لا قدر الله.

وأفاد العميد الشهري بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على مدار الساعة بمتابعة المتغيرات المناخية التي تمر بها المنطقة مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ لأي طارئ والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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