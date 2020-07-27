شكرا لقرائتكم سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 21.69 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-27 سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 21.69 نقطة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعًا بمقدار 21.69 نقطة ليغلق عند 7,455.74 نقطة بقيمة تداولات بلغت 483,435,706 ريال.

وخلال تداولات اليوم ارتفعت أسهم 130 شركة فيما انخفضت أسهم 53 شركة وبلغت كمية التداولات 186,586,789 سهمًا. مؤشر السوق المالية اليوم



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