فيديو.. أمطار المساء تلطف أجواء محافظة البرك

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي - البرك

هطلت بعد ظهر اليوم أمطار بين متوسطة إلى غزيرة على محافظة البرك، شملت مركز عمق، ومركز ذهبان، كما شملت الأمطار مركز المرصد، وذرا، والمديد، والجمة، والكدا.

من جهة أخرى فقد أدى هطول الأمطار إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، فيما لاتزال السماء ملبدة بالغيوم، كما استغل العديد من الناس هذه الأجواء الجميلة وخرجوا للاستمتاع بها.

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الجدير بالذكر أن ساحل عسير على البحر الأحمر قد شهد أجواء جميلة منذ مساء البارحة، مع هطول أمطار تراوحت من خفيفة إلى متوسطة، فيما عادت السحب الركامية بعد ظهر اليوم الاثنين، أدت إلى هطول أمطار تراوحت من متوسطة إلى غزيرة شملت محافظة البرك والمراكز التابعة لها.

من جهتها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة، ونصحت بعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا، أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها، ومتابعة حالة الطقس، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.