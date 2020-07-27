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خلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الاثنين، من القائمة اليومية لإحصائيات فيروس كورونا المستجد، لأول مرة، وفقاً لبيان وزارة الصحة.
وكانت منطقة حائل ومحافظاتها قد سجلت أمس الأحد، أقل عدد إصابات خلال شهر يوليو، وهو ما اعتبره كثيرون مؤشراً جيداً لانحسار تسجيل الحالات الإيجابية في المنطقة.
يُذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة حتى أمس في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 3839 إصابة، و2820 حالة تعافِ، و983 حالة نشطة، و19 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 04:41 PM
وصل عدد الحالات إلى 3839 إصابة و19 وفاةحائل ومحافظاتها دون تسجيل حالات كورونا يومية لأول مرة
خلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الاثنين، من القائمة اليومية لإحصائيات فيروس كورونا المستجد، لأول مرة، وفقاً لبيان وزارة الصحة.
وكانت منطقة حائل ومحافظاتها قد سجلت أمس الأحد، أقل عدد إصابات خلال شهر يوليو، وهو ما اعتبره كثيرون مؤشراً جيداً لانحسار تسجيل الحالات الإيجابية في المنطقة.
يُذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة حتى أمس في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 3839 إصابة، و2820 حالة تعافِ، و983 حالة نشطة، و19 حالة وفاة.
، حائل ومحافظاتها دون تسجيل حالات كورونا يومية لأول مرة ،
المصدر : الخليج 365
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