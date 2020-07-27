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أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن الطوق الأمني الذي فرضته الجهات الأمنية، حول المشاعر المقدسة لمنع دخول المخالفين إلى المشاعر المقدسة، خلال فترة الحج، هدفه المحافظة على سلامة الحجيج واطمئنانهم، والحيلولة دون انتقال الوباء.
وشدد "الشويرخ"، في لقاء على قناة "الإخبارية" السعودية، على أنه لا يوجد حملات حج، أو مكاتب حج، وهناك جهات أمنية تتابع وترصد كل ما يدور، سواءً في وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي، ولفت إلى أن من يدعي أنه يؤمن حملة حج، أو يقوم بالترويج لذلك، فسوف يُتابع ويقبض عليه.
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 04:38 PM
أكد متابعة كل يتعلق بحملات أو مكاتب للحج
أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن الطوق الأمني الذي فرضته الجهات الأمنية، حول المشاعر المقدسة لمنع دخول المخالفين إلى المشاعر المقدسة، خلال فترة الحج، هدفه المحافظة على سلامة الحجيج واطمئنانهم، والحيلولة دون انتقال الوباء.
وشدد "الشويرخ"، في لقاء على قناة "الإخبارية" السعودية، على أنه لا يوجد حملات حج، أو مكاتب حج، وهناك جهات أمنية تتابع وترصد كل ما يدور، سواءً في وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي، ولفت إلى أن من يدعي أنه يؤمن حملة حج، أو يقوم بالترويج لذلك، فسوف يُتابع ويقبض عليه.
، "الأمن العام": هدف الطوق الأمني حول المشاعر المقدسة المحافظة على سلامة الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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